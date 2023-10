Sfarșitul lunii septembrie vine cu noi sancțiuni impuse importurilor de marfuri rusești in Uniunea Europeana. Mai precis, impotriva produselor finite din oțel fabricate in alte teritorii (de ex. Turcia, China) din materii prime din categoria oțelului originare din Rusia (de ex. forma primara a fierului sau semifabricate). Sancțiunea acopera aproape toata gama de astfel de oțeluri.