- Romania a importat, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 956.900 tone echivalent petrol (tep), cu 26,4% (-342.700 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Zaharul, transportul aerian si cartofii se afla in topul scumpirilor inregistrate in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In luna iulie a acestui an, pretul zaharului a fost cu 51,86% mai mare comparativ cu iulie 2022, cel al cartofilor a…

- Productia de carbune a Romaniei va scadea anul acesta cu 12,5%, pana la 2,705 milioane tep, in timp ce importurile se vor diminua cu 40,3%, la 210.000 tep, conform estimarilor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, scrie Agerpres.Ultima prognoza a echilibrului energetic semnaleaza ca, pana…

- Romania a produs, in primele cinci luni din 2023, o cantitate de titei de 1,177 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 47.300 tep mai mica (-3,9%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au…

- Importurile de gaze au scazut in primele cinci luni din 2023 / productia a crescut cu 6,6%. Romania a importat, in primele cinci luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 591.600 tone echivalent petrol (tep), cu 36,3% (-337.800 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului…