Importurile de fructe proaspete ale Românie au scăzut Importurile de fructe proaspete ale Romaniei au totalizat, in primele zece luni ale anului trecut, 473,9 milioane de euro, fiind cu 1,6% mai mici comparativ cu cele din perioada similara din 2018, informeaza Institutul National de Statistica. Exporturile s-au cifrat la 43,2 milioane de euro, cu 9,2% sub cele din primele zece luni din 2018, rezultand astfel un deficit de 430,7 milioane de euro. Importurile de fructe comestibile din tarile Uniunii Europene au fost in perioada mentionata de 395 milioane de euro, cele mai mari valori fiind inregistrate pe relatia cu Grecia (86,2 milioane de euro),… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

