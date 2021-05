Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 mai – Sputnik. Ministrul britanic pentru Vecinatatea Europeana, Wendy Morton, se afla intr-o vizita oficiala de trei zile la Chișinau. © Photo : Facebook / Maia SanduMesajul președintelui Maia Sandu cu prilejul zilei de 9 mai - VideoDupa intrevederea cu președintele moldovean, Wendy…

- CHIȘINAU, 8 mai - Sputnik. Conform ultimei decizii a CESP a municipiului Chișinau, unitățile de alimentație publică vor activa pană la ora 23:00, cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică. Totodata, a fost permisa utilizarea teraselor in aer liber conform schemelor de amplasare…

- PodcasturiMai puține cazuri de COVID: Cand am putea scapa de restricții In cadrul emisiunii "ATITIUDINI", șefa Direcției Politici in Domeniul Sanatații Publice din cadrul Ministerului Sanatații, Daniela Demișcan, a precizat ca ultimele statistici cu referire la cazurile de COVID-19 sunt intr-o dinamica…

- CHIȘINAU, 5 apr – Sputnik. La ședința convocata de Zinaida Greceanii, au participat membrii Guvernului in exercițiu, condus de prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi, dar și primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaCiocoi a recunoscut: Interzicerea…

- CHIȘINAU, 1 apr – Sputnik. Evoluțiile politice și situația sanitara au fost printre principalele subiecte abordate in cadrul discuției președintelui Maia Sandu cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, Dereck J. Hogan. © Photo : Presedintia Republicii MoldovaВстреча президента Майи…

- CHIȘINAU, 22 mart – Sputnik. Un barbat in varsta de 39 de ani a fost extradat Republicii Moldova din Italia. Anterior el a fost anunțat in cautare internaționala pe canalele Interpol din anul 2017, la solicitarea Centrului de Combatere a Traficului de Ființe Umane (CCTP), pentru comiterea unei infracțiuni…

- CHIȘINAU, 27 feb - Sputnik. Sambata și duminica transportul public va circula conform unui program stabilit pentru zilele de odihna, cu monitorizarea stricta a regimului epidemiologic. Acest lucru inseamna ca transportul va circula la o capacitate redusa, dar nu va fi sistat definitiv, așa cum…

- CHIȘINAU 26 feb - Sputnik. Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate Publica a decis ca in perioada 1 - 15 martie sa fie instituit regim special de activitate. Astfel, angajatorii din sectorul public, cat și din domeniul privat, vor trebui sa organizeze activitatea personalului in așa mod,…