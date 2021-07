Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind alocarea din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, a unei sume necesare pentru finalizarea lucrarilor de refacere și punere in siguranța a infrastructurii…

- Pandemia de coronavirus a schimbat total motivatia angajatilor romani de a muncii, la aproape un an si jumatate de cand au fost nevoiti sa lucreze de acasa, arata datele barometrului Up4Work, realizat de Up Romania in iunie 2021.

- Lantul de librarii Diverta, cel mai mare retailer integrat in domeniul cartii, papetariei si jucariilor, si-a cerut intrarea in insolventa, dupa ce anul trecut, pe fondul pandemiei de COVID-19 care a inchis inclusiv toate librariile din tara, a intrat puternic pe pierderi, a informat Profit.ro . Conform…

- Aproape 5 milioane de euro pentru modernizare urbana in Abrud: Centru recreativ in cladirea fostei Biserici Unitariene și reabilitarea infrastructurii urbane Aproape 5 milioane euro pentru modernizare urbana in Abrud: Centru recreativ in cladirea fostei Biserici Unitariene și reabilitarea infrastructurii…

- PALOMINO COM SRL anunta finalizarea proiectului “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” proiect nr RUE 1224 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii…

- Spațiile verzi ofera locuitorilor aglomerarilor urbane (care de regula reprezinta un mediu nesanatos și neprimitor de viața) surse de sanatate și relaxare care susțin protecția mediului și conservarea biodiversitații. La nivel mondial și in special in țarile dezvoltate sau in curs de dezvoltare, preocuparea…

- Prim-ministrul Florin Citu afirma, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Europei, ca pandemia a aratat cat de importanta este solidaritatea europeana, el subliniind si ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana inseamna, pe intelesul tuturor, si acces la suficiente doze de vaccin pentru tara noastra.…

- „Ziua Europei are o semnificatie deosebita pentru Uniunea Europeana, statele membre si cetateni, in contextul in care efectele pandemiei inca se resimt. Iar apartenenta noastra la Uniunea Europeana inseamna, pe intelesul tuturor, acces la suficiente doze de vaccin pentru Romania. Din 2007 suntem parte…