Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kongul a intrat in recesiune - pentru prima oara in ultimul deceniu -, in contextul in care este blocat de proteste de peste cinci luni, iar economia fostei colonii britanice, un important centru financiar asiatic, s-a contractat cu 3,2% in perioada iulie-septembrie fata de trimestrul anterior,…

- Hong Kong a intrat in recesiune in trimestrul trei din 2019, pentru prima data de la criza financiara globala, arata datele guvernamentale publicate vineri, pe fondul manifestatiilor menite sa denunte regresul libertatilor si ingerinta tot mai mare a Beijingului in problemele regiunii semiautonome,…

- Fosta colonie britanica se confrunta de la inceputul lui iunie cu cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa catre China in 1997, prin manifestatii si actiuni aproape zilnice. De aceasta data varful de sud al Peninsulei Kowloon, la spectaculosul golf Hong Kong, a fost teatrul unor confruntari…

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene si la tunuri cu apa pentru a dispersa grupuri radicale ce ridicasera baricade si aruncasera pietre si sticle incendiare spre politisti in suburbia Tuen Mun, situata in nord-vestul Hong Kong-ului.Numerosi manifestanti au fost arestati, desi ei au fost…

- Ambasadorul Germaniei in China a fost convocat de Beijing, nemultumit de intalnirea luni, la Berlin, a unui activist in favoarea democratiei de la Hong Kong cu seful diplomatiei germane, a anuntat miercuri Chinei in Germania, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Anunț de ultima ora…

- Fosta colonie britanica traverseaza din iunie cea mai grava criza politica de dupa retrocedarea sa catre China, in 1997. Mobilizarea a avut drept scop respingerea unui proiect de lege al lui Carrie Lam care viza autorizarea extradarilor in China.Textul a fost suspendat, dar manifestantii…

- Increderea companiilor germane in economie a scazut in luna august la cel mai scazut nivel de dupa noiembrie 2012, un nou semn ca prima economie a Europei se indreapta spre o recesiune. Luni, Institutul de cercetare economică Ifo din Munchen a anunţat că încrederea companiilor germane…

- Executivul va aproba si alocarea avansului de 2,5 milioane de dolari acordat de BIRD pentru Cartierul pentru Justitie, informeaza Mediafax. Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri actul normativ prin care aproba suma de 151.230 lei pentru un imobil situat pe coridorul de expropriere…