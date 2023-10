Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a spus miercuri seara ca deficitul bugetar a ajuns in Romania la 42,53 de miliarde de lei și ca sunt necesare masuri pentru ajustarea acestuia, in conformitate cu angajamentele asumate cu CE.„La sfarșitul acestui an, ținta de deficit bugetar asumata de catre Romania…

- Deficitul extern al Romaniei a scazut dupa primele șapte luni din 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Datoria externa, menita sa finanțeze acest deficit, a crescut, in timp ce investițiile nerezidenților au inregistrat o scadere, arta datele Bancii Naționale a Romaniei, date publicitații…

- In perioada iulie-august 2023, au fost produse in Romania 58.829 autoturisme, o scadere de -4.5 % fața de perioada similara din 2022, respectiv 61.634 unitați. Dintre acestea, 32.381 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 26.448 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN de la Craiova.…

- Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a inițiat doua proiecte de lege care vor schimba radical situația in Romania. Legile instituie interdicția de a fi vandute bauturi energizante sau dispozitive electronice cu tutun incalzit catre minori. Centrele comerciale nu vor mai avea…

- Romania a imprumutat luni 3 miliarde de euro de pe piețele externe, prin doua emisiuni, pe 5 și pe 10 ani, conform datelor Bloomberg. Suma atrasa este necesara pentru finanțarea deficitului și pentru a refinanțarea datoriei publice guvernamentale. Piața a depus oferte de peste 7,75 miliarde de euro.…

- Producatorii inregistrați pe scheme de calitate naționale și sisteme de calitate europene din Romania se pot inscrie pana pe 11 septembrie 2023 la evenimentul Bucharest FOOD EXPO 2023, ce se va desfașura in perioada 28 septembrie – 01 octombrie 2023, in incinta Halei Laminor, prin transmiterea certificatului…

- „Am vorbit si de prelungirea Ordonantei cu plafonarea preturilor la produsele agricole si alimentare. Am vazut cu ce propunere a venit statul francez, cu un acord pe 5000 de produse, noi am avut o Ordonanta care a vizat doar 14 produse, o vom prelungi aceasta ordonanta pana la sfarsitul anului si pe…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar mai mare decat in 2022, cu venituri in creștere, dar și cu cheltuieli mai mari ca procent din PIB. Execuția bugetului general consolidat in primele șapte luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 38,6 miliarde de lei, respectiv 2,43% din PIB fața de…