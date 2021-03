Primarul Dominic Fritz a anuntat, marti, ca unul dintre proiectele medicale implementate la Timisoara, Pandemic Controller, se afla in atentia Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Proiectul ar putea fi dat exemplu de bune practici intr-un ghid elaborat de OMS, potrvit Agerpres. Proiectul implementat in toamna faciliteaza schimbul de informatii intre medicii de familie si specialistii Spitalului de boli Infectioase „Victor Babes” Timisoara, pentru a ajuta pacientii infectati cu SARS-CoV-2, cu forme usoare sau medii, sa fie monitorizati si tratati la domiciliu. „OMS are un proiect care evalueaza…