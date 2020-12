Implantul dentar – indicații pre și postoperatorii Ultimele inovații in implantologie au facut ca inlocuirea dinților lipsa sa nu mai reprezinte un motiv de ingrijorare sau disconfort. Dupa tratamentul cu implant dentar, pacientul iși recapata nu numai funcția de masticație, dar iși redobandește armonia feței și estetica zambetului. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

