- CFR Cluj este, pentru a patra oara in istorie, campioana Romaniei, dupa victoria din ultima etapa, scor 1-0, pe teren propriu, contra Viitorului. Trupa lui Gica Hagi a devenit campioana sezonul trecut dupa ce a invins, cu acelasi scor, tot pe teren propriu, chiar pe clujeni. Presedintele…

- OLYMPIQUE MARSEILLE - ATLETICO MADRID LIVE VIDEO ONLINE, FINALA EUROPA LEAGUE 2018 STREAMING TELEKOM SPORT. Formatia franceza Olympique Marseille si echipa spaniola Atletico Madrid vor juca, miercuri seara, de la ora 21.45, la Lyon, pentru castigarea Ligii Europa. Atletico este aproape de un al treilea…

- Trupa germana Rammstein a inceput sesiunile de inregistrari pentru cel de-al saptelea album, primul din ultimii noua ani, scrie NME. In 2009, grupul a lansat Liebe Ist Fur Alle Da, urmat, in 2011, de compilatia Made in Germany, pe care a fost inclusa piesa Main Land, scrie adevarul.

- Loți Boloni implinește astazi 65 de ani. Fostul selecționer are un meci foarte important de ziua lui. Antwerp, echipa pe care Loți a preluat-o vara trecuta, joaca de la ora 15:30, in deplasare, cu Anderlecht, pentru a prinde un loc in play-off-ul campionatului Belgiei. Trupa lui Boloni se afla pe locul…

- Trupa de rock alternativ Snow Patrol va lansa primul ei album din ultimii sapte ani, "Wildness", pe 25 mai, acesta fiind o continuare a materialului discografic "Fallen Empires" din 2011, potrivit contactmusic.com.

- Trupa irlandeza The Cranberries a anuntat ca va continua sa inregistreze pentru un nou album, care va fi lansat la inceputul anului 2019, desi solista formatiei, Dolores O'Riordan, a murit, in luna ianuarie a acestui an, transmite AFP.

- Deși i-am vazut la multe festivaluri in ultimul timp, Pendulum n-au mai scos un album nou de peste șapte ani, dar asta nu inseamna ca baieții nu se perfecționeaza. Cunoscuți pentru show-urile incendiare, Pendulum au cunoscut un real succes de-a lungul timpului, iar noul album va menține ștafeta ridicata.…