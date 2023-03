Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viktor Orban a declarat vineri ca sunt necesare mai multe discuții intre grupurile parlamentare inainte de ratificarea de catre Ungaria a aderarii Finlandei și Suediei la NATO. Parlamentarii vor incepe sa dezbata chestiunea miercurea viitoare, scrie Rador. Fii la curent cu cele…

- Viktor Orban a spus ca Europa este „indirect in razboi cu Rusia”, in timp ce mai multe țari europene se angajeaza sa trimita tancuri de lupta pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva invaziei Moscovei. Premierul maghiar, care s-a intalnit ultima data cu presedintele rus Vladimir Putin cu doar trei…

- Ungaria se va opune prin veto sanctiunilor Uniunii Europene impotriva Rusiei care vizeaza energia nucleara, a declarat premierul Viktor Orban intr-un interviu pentru radioul public, potrivit Reuters. Ucraina a facut apel la UE sa includa compania ruseasca de stat pentru energie nucleara, Rosatom, in…

- Budapesta se va opune prin veto sanctiunilor pregatite de Uniunea Europeana (UE) impotriva sectorului energetic nuclear al Rusiei, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban intr-un interviu acordat pentru radioul public.

- Pretul carburantilor a explodat in Ungaria, dupa ce guvernul de la Budapesta a eliminat plafonul de pret in luna decembrie si a majorat accizele la combustibili, astfel ca multi automobilisti ungari au inceput sa treaca granita in Slovacia sau Romania pentru a face plinul la preturi mai mici, transmite…

- Ungaria nu se va lasa ademenita in capcana și trasa in conflictul armat din Ucraina. Despre acest lucru a declarat premierul Viktor Orban, vorbind duminica in legatura cu celebrarea zilelor culturii maghiare in orașul Satmarcek, unde acum 200 de ani poetul Ferenc Kelcei a scris cuvintele imnului național.…

- Suveranitate, libertate, ocupare deplina a locurilor de munca si asistenta pentru familii vor fi principalele obiective la care Ungaria nu va renunta in 2023 chiar si in conditii greu predictibile, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban intr-o conferinta de presa, transmite MTI, conform…