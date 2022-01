Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Apple au crescut miercuri cu 1,6%, la 174 de dolari pe unitate. Pentru a atinge o capitalizare de 3.000 de miliarde de dolari actiunile Apple ar trebui sa fie tranzactionate la 182,85 dolari pe unitate. Titlurile Apple au crescut cu circa 30% in acest an, dupa un avans de 80% in 2020. Prin…

- Tribunalul General al Uniunii Europene a respins miercuri recursul Google, divizie a companiei americane Alphabet, pentru amenda de 2,42 miliarde euro impusa in 2017 de Comisia Europeana, deoarece gigantul american ar fi abuzat de pozitia sa dominanta favorizand propriul serviciu de comparare a preturilor…

- Averea lui Elon Musk se ridica acum la 323 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Bloomberg, dupa ce prețul acțiunilor Tesla a scazut cu 16% in doua zile, relateaza Business Insider, ciat de HotNews.ro.In urma acestei scaderi masive a prețului acțiunilor Tesla, Elon…

- Anul 2021 a fost un an bun cu mai multe premiere la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Radu Hanga, presedintele BVB, a anunțat, joi, ca pentru prima data capitalizarea totala a bursei a depasit nivelul de 240 miliarde lei cu referire directa la piata principala si piata Aero. “Anul 2021 este prima data…

- Capitalizarea totala a bursei, astazi, a depasit pentru prima data nivelul de 240 miliarde lei daca ne uitam la piata principala si piata Aero, a declarat joi, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, mentionand ca se vad companii venind catre bursa, potrivit Agerpres. "Anul…

- Criptomoneda Squid, al carei nume a fost inspirat de serialul Squid Game de la Netflix, este o mare „țeapa”, lansata de niște escroci anonimi, care au disparut cu 2,1 milioane de dolari. Așa zisa criptomoneda a avut parte de o publicitate atat de mare, incat a crescut saptamana trecuta cu 75.000%, ajungand…

- Cea mai noua vedeta pe piata crypto s-a dovedit a fi o „teapa”. Escrocii anonimi din spatele proiectului au disparut cu 2,1 mil. dolari. Criptomoneda bazata pe serialul Squid Game intra in offline dupa ce a crescut cu 75.000% in mai putin de o saptamana, ajungand la 2.900 dolari. O criptomoneda inspirata…

- Producatorul auto Tesla a depașit o valoare de piața de 1.000 de miliarde de dolari, devenind astfel a cincea firma de acest tip care atinge aceasta borna, scrie BBC. Acțiunile producatorului de automobile electrice au urcat luni cu 12,6% dupa ce a incheiat un acord pentru vanzarea a 100.000…