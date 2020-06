Imperial College London renunta la motto-ul in limba latina din cauza asocierii sale cu Imperiul Britanic

Stiri pe aceeasi tema

- Muhammad Ali jr., fiul legendarului pugilist Muhammad Ali, a facut o afirmație controversata, la patru ani de la decesul acestuia, spunand ca tatal sau nu ar fi fost de acord cu protestele „Black Lives Matter”. Dupa ce americanul George Floyd a fost omorat cu brutalitate de un polițist, in SUA și in…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a dispus o revizuire a statuilor și numelor strazilor din capitala Regatului Unit dupa ce protestatarii Black Lives Matter au darâmat statuia din Bristol a lui Edward Colston, un negustor de slavi britanic, relateaza Reuters.O statuie a lui Edward Colston,…

- ''Lumea e plina de idioti'', a spus Bjorn Ulvaeus, fost component al trupei ABBA, condamnandu-i pe cei care critica miscarea Black Lives Matter si exprimandu-si sprijinul pentru protestele globale impotriva rasismului si brutalitatii politiei, informeaza Reuters. ''Solidaritatea…

- Politia din Minneapolis va fi "destructurata", au declarat duminica consilierii municipali din acest oras american unde a murit George Floyd, ceea ce a declansat manifestatii pe intreg teritoriul Statelor Unite si in lume impotriva rasismului din randul fortelor de ordine, scrie AFP, informeaza Agerpres.Citește…

- Ministrul britanic al Sanatații s-a aratat ingrijorat de faptul ca protestele de duminica de la Londra impotriva rasismului, dupa moartea lui George Floyd, ar putea provoca o extindere a coronavirusului in Regatul Unit, noteaza CNN. ”Este fara indoiala un risc. Sunt de partea persoanelor care protesteaza…

- Protestele legate de moartea lui George Floyd cuprind Europa. La Londra, mii de manifestanti au scandat miercuri „Black Lives Matter” („Viata negrilor conteaza”) si „Daca nu exista dreptate, nu exista nici pace”.

- Fostul presedinte american, Barack Obama, ii aduce un omagiu lui George Floyd intr-un editorial, in care indeamna la schimbare, subliniind importanta votului local intr-o tara cuprinsa de tulburari civice. „Acest lucru ar trebui sa nu fie normal in America in 2020. Acest lucru nu poate fi normal”, denunta…

- Protestele care au inceput in SUA sub sloganul „Black Lives Matter” au transformat țara in scena de razboi civil. In State nu a mai fost așa ceva de la asasinarea lui Martin Luther King, in...