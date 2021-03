Împarte cu prietenul o reducere cu gust! iTicket in parteneriat cu Mastercard a lansat o Promoție pentru Chișinau. Daca ești client existent intra aici și gasește codul tau unic pe care poți sa-l imparți cu prietenii pentru a le oferi 69 mdl și livrare gratuita. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

- Proiectul pilot privind sistemul de taxare electronica in transportul public municipal a fost lansat astazi, 5 ianuarie. Testarea va incepe in timpul apropiat și va fi efectuata de catre companiile MasterCard și VISA care vor suporta toate cheltuielile. Anunțul a fost facut de primarul general al capitalei,…

- Bilanțul zilei de astazi al pandemiei de coronavirus in Republica Moldova arata 927 cazuri noi de infectare . In baza indicatorilor nivelului de risc privind transmiterea infecției Covid-19, pe teritoriul municipiului se menține starea de urgența in sanatate publica, cu stabilirea gradului de alerta…

- Președintele Klaus Iohannis s-a aflat, marți, intr-o vizita de lucru la Chișinau in care a discutat cu omologul sau Maia Sandu despre relația de colaborare dintre Romania și Republica Moldova. La sfarșitul intalnirii Klaus Iohannis și Maia Sandu au susținut o declarație comuna de presa. Șeful statului…

- ​ Vladimir Ionescu (b1.ro) Președintele Romaniei a efectuat marți o vizita oficiala la Chișinau, iar faptul ca el a fost primul oaspete al Maiei Sandu dupa preluarea mandatului de președinta a Republicii Moldova, spune Klaus Iohannis, „este fara indoiala o confirmare a relației speciale dintre Romania…

- The President of the Republic of Moldova, Maia Sandu, said on Tuesday in Chisinau, where she welcomed President Klaus Iohannis, that from this moment on, "a new stage in bilateral cooperation" with Romania begins. Maia Sandu held a joint press statement with Klaus Iohannis. "I am glad…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua, astazi, o vizita oficiala la Chișinau, la invitația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Este prima vizita la nivel inalt primita, la Chișinau, de Maia...

- Klaus Iohannis va efectua marți, 29 decembrie, o vizita oficiala la Chișinau, la invitația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta va fi prima vizita la nivel inalt primita, la Chișinau, de Maia Sandu, dupa preluarea mandatului.

- Premierul Ion Chicu a demisionat miercuri, 23 decembrie, cu o zi inainte ca Maia Sandu sa fie investita oficial in functia de presedinte al Republicii Moldova. Prim-ministrul si-a motivat decizia prin faptul ca dansul doreste sa contribuie la provocarea alegerilor parlamentare anticipate, pentru ca…