Impactul Inteligenței Artificiale în Chirurgia Estetică a Pleoapelor Chirurgia estetica a pleoapelor este un domeniu in plin avant, in care tehnologia avanseaza rapid pentru a oferi rezultate superioare și pentru a maximiza siguranța pacienților. O astfel de tehnologie promițatoare, care aduce beneficii semnificative in aceasta specialitate, este Inteligența Artificiala. Inteligența Artificiala (IA) reprezinta capacitatea unei mașini de a imita inteligența umana și de a lua decizii automate pe baza algoritmilor și a setului de date incorporate in aceasta. In articolele urmatoare, vom explora tehnologiile emergente care imbunatațesc rezultatele chirurgiei estetice… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un clip creat cu ajutorul Inteligenței Artificiale, in care un fals Cristiano Ronaldo il ataca pe Lionel Messi, a strans milioane de afișari pe rețelele de socializare. Cei mai mulți dintre urmaritori l-au considerat real. Este doar un exemplu al modului in care informațiile se propaga in social media…

- Agenția Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brașov implementeaza impreuna cu alți parteneri europeni proiectul „ITHACA – artificial Intelligence To enHAnce Civic pArticipation”, finanțat prin programul Orizont Europa, principalul program de finanțare pentru de cercetare și inovare al Uniunii Europene.…

- Articolul Traficul din Buzau, dat in grija Inteligenței Artificiale. Șoferii, luați prin surprindere de avantul tehnologic se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Bulevardele din Buzau incep sa arate ca-n Occident cu ajutorul banilor europeni, insa numeroasele șantiere nu sunt deloc pe placul buzoienilor.…

- Bulevardele din Buzau incep sa arate ca-n Occident cu ajutorul banilor europeni, insa numeroasele șantiere nu sunt deloc pe placul buzoienilor. Pe șoferii nervoși nu-i mai consoloeaza nici macar vestea ca in curand tot traficul din oraș va fi coordonat de Inteligența Artificiala

- Cercetatorii chinezi au dezvoltat un dispozitiv implantabil moale cu incarcare wireless integrata si supercondensatori hibrizi zinc-ion, care poate fi utilizat pentru a administra medicamente in vivo, potrivit Universitatii Lanzhou, a informat Agentia de presa Xinhua, preluata de Agerpres. Studiul lor…

- Mai mulți cercetatori din cadrul OpenAI au trimis o scrisoare Consiliul de Administrație al companiei, avertizand asupra unei descoperiri in domeniul Inteligenței Artificiale despre care au spus ca ar putea amenința existența omenirii.

- In timp ce tot mai mulți oameni vorbesc despre influența negativa a Inteligenței Artificiale, exista și alții care vad partea buna a tehnologiei. Potrivit informațiilor oferite de cercetatori, inteligenta artificiala poate prevedea unele evenimente meteorologice extreme mai devreme decat metodele traditionale…

- Inteligența Artificiala și-a facut debutul in industria modei, in urma unui parteneriat revoluționar intre Revolve și Maison Meta. Primele haine create cu ajutorul IA se afla deja la vanzare, la prețuri asemanatoare celor pe care le au hainele tradiționale.