Impact între un TIR și un microbuz soldat cu cinci victime Cinci persoane, cetațeni moldoveni, au fost ranite, intr-un grav accident rutier intre un microbuz și un TIR. Vinovat este șoferul microbuzului care a intrat pe contrasens in tr-o curba. La fața locului acționeaza mai multe echipaje medicale și de pompieri din Suceava și Bistrița Nasaud. Accidentul a avut loc in localitatea Poiana Stampei, județul Suceava. […] The post Impact intre un TIR și un microbuz soldat cu cinci victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

