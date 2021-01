Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vaslui, șoferul autoturismului implicat in accidentul rutier are 22 de ani. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, fiind diagnosticat cu multiple traumatisme. „Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala pentru…

- Peste 150 de autovehicule aflate in atentia autoritatilor din tara si din strainatate, semnalate furate sau cautate, au fost descoperite la frontiera in primele 11 luni ale anului, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al IGPF, in urma misiunilor desfasurate in punctele de trecere a frontierei…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a scos la vanzare mai multe autoturisme prin intermediul serviciilor teritoriale. Serviciul teritorial valorificare bunuri nr.1 din cadrul ANAF, Compartimentul județean de valorificare bunuri Suceava, cu sediul in Suceava, scoate la vanzare incepand cu…

- INGRIJORARE… Cristina Sarbu, directorul de ingrijiri medicale din cadrul spitalului din Barlad, care este suport Covid, este internata, avand pentru a doua oara Covid-19. Este primul pacient al acestei institutii medicale, care se reinfecteaza cu virusul SARS-CoV-2, iar colegii medici au dispus imediat…

- SCEPTICISM…Datele centralizate de DSP Vaslui, arata ca din cele peste 1300 de cadre medicale din judet, doar jumatate au semnat ca doresc sa se vaccineze. Asistentele medicale si medicii sunt primii care vor primi, daca accepta, noul vaccin, iar in judete s-au facut deja liste cu personalul medical…

- De la 1 decembrie, asiguratii pot beneficia de analize de laborator si investigatii medicale paraclinice oriunde in tara, fara a mai conditiona acordarea acestor servicii doar de catre furnizorii de servicii medicale paraclinice care se afla in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate…

- FURIOSI… A fost scandal mare in comuna Rebricea, acolo unde gospodaria a doi frati a fost calcata de mai multi batausi din judetul Iasi. Pe fondul unor conflicte mai vechi, agresorii s-au inarmat cu obiecte contondente si au distrus tot ce le-a iesit in cale. Unul dintre cei doi frati si un prieten…

- In urma cu puțin timp, pe strada Matasarilor din Timișoara a avut loc un accident. In urma impactului dintre doua mașini, o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Impactul a avut loc intre doua mașini, in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, o singura persoana a necesitat ingrijiri…