- Inainte de a lovi micobuzul Opel Vivaro, autobuzul s-a invartit pe sosea! Soerul microbuzului a fost strivit efectiv de autobuz si a murit la locul acidentului, iar un pasager de pe locurile din fata a fost gasit incarcerat, fiind resuscitat. Alte cinci persoane din microbuz au fost de asemenea ranite…

- Doua persoane au murit, marți dimineața, intr-un cumplit accident care a implicat autobuzul Bacau – Iași, la Lețcani. In urma accident au fost implicate un TIR, un autobuz si un microbuz, fiind activat planul rosu de interventie. Șoferul autobuzului, un barbat de 55 de ani, a murit pe loc. Au fost alte…

- UPDATE, ora 10:34 – Inca o persoana implicata in accidentul din aceasta dimineata de la Letcani, judetul Iasi a decedat. Este vorba despre un tanar de 29 de ani. Alti doi pasageri din microbuz se afla in sala de operatii, ei suferind rani grave. Din autobuz, o femeie de 35 de ani, medic in Bacau, a…

- Accident s-a petrecut in zona localitatii Letcani din judetul Iasi. Un TIR cu volan pe dreapta, care venea din directia Bogonos, a vrut sa intre pe drumul european si din cauza ca nu s-a asigurat a intrat intr-un autobuz care circula regulamentar. Acesta s-a invartit de cateva ori si a lovit un microbuz. …

- UPDATE: O persoana a murit si alte sase au fost transportate la spital in dimineata zilei de marti, 29 septembrie, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un TIR, un autobuz si un microbuz pe DN 28 (DE 583) Iasi – Targu Frumos, in zona localitatii Letcani, fiind activat planul rosu de interventie.…

- Accident mortal, in aceasta dimineața, in care a fost implicat un microbuz ce efectua cursa Iași – Bacau. Acesta a intrat in coliziune cu un alt microbuz și un TIR. Din primele informații, șoferul microbuzului albastru, un Opel Vivaro, a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Accidentul a avut loc in jurul orei 14, atunci cand soferul camionului care circula dinspre Dumesti catre Letcani, la trecerea de cale ferata de pe drumul judetean, a agatat cu macaraua camionului linia electrificata de deasupra, apoi a daramat doi stalpi de sustinere. Curentul a lovit autocamionul,…

- Viata micutei nu a putut fi salvata, in ciuda eforturilor cadrelor medicale sosite la locul impactului.Tragedie in localitatea ieseana Bucium, in urma unui accident desprins parca dintr un film thriller.O fetita de doar trei ani, care se juca in siguranta in curtea propriei case, la umbra, supravegheata…