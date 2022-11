Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer RAT Brașov posteaza pe Tik Tok in timp ce conduce autobuzul cu calatori. Mai multe clipuri realizate de angajatul societații de transport public au fost postate pe rețeaua de socializare. Zic asa, dupa mintea mea, sa aveti gjija cum va bagati, ca eu stau pe Tik Tok. treaba voastra, va bagati,…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, fondatorul Tesla si de doua zile si proprietarul Twitter este in Romania. A inchiriat Castelul Bran, cunoscut drept castelul lui Dracula, pentru o petrecere exclusivista de Halloween, cu cei mai bogati si influenti miliardari americani. Au petrecut deja o noapte…

- Polițiștii mureșeni au depistat pe raza județului Mureș un barbat, banuit de conducerea unui autoturism sub influența bauturilor alcoolice. A fost intocmit dosar penal. La data de 22 octombrie a.c., in jurul orei 04.49, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Sighișoara au depistat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe traficul feroviar este blocat pe Magistrala 400 Brasov ndash; Satu Mare, din cauza deraierii a doua vagoane, din compunerea trenului marfar 76014, care transporta cereale si se deplasa pe relatia Dej ndash; Constanta.…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, marti dupa-amiaza, pe Drumul National 1, intre Sinaia si Brasov, o banda fiind impracticabila dupa ce un camion militar nu a putut trece de o poarta de gabarit. Traficul se desfasoara cu dificultate la Timisul de Sus, in judetul Brasov. ”Pe DN1, pe raza localitatii…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Luduș au oprit pentru control miercuri, 30 august, in jurul orei 11.47, pe strada Mureșului din oraș, un autoturism condus de un barbat in varsta de 61 de ani. "In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur in…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Sighișoara au depistat duminica, 28 august, pe strada Primaverii din municipiu, un barbat in varsta de 52 de ani, care ar fi condus un autoturism sub influența bauturilor alcoolice, cauzand un accident cu pagube materiale. "In urma testarii cu aparatul etilotest,…

- Un accident rutier a avut loc, luni seara, pe DN 1, in zona Movila Vulpii, judetul Prahova. O masina condusa de un tanar de 20 de ani a lovit trei pietoni, iar un barbat a murit. O femeie este inconstienta, iar o fata de 11 ani a fost ranita. ISU si IPJ Prahova intervin, luni seara, la un accident rutier…