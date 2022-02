Stiri pe aceeasi tema

- ”Agroland Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura conventionala si organica, raporteaza venituri din exploatare de 32,3 milioane de lei pentru anul 2021, in crestere cu 75% fata de 2020, EBITDA de…

- Ciprian Otea este preot, dar si afacerist. Acesta a devenit antreprenor in timp ce urma seminarul teologic de la Iasi. Compania lui Ciprian Otea, Misavan, care are o cifra de afaceri de 101 milioane de lei, furnizeaza produse si servicii integrate de curatenie, acoperind intregul necesar de consumabile…

- “Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat licitatia pentru Lucrari de intretinere si reparatie a trecerilor la nivel cu calea ferata (8 loturi), care au drept scop inlocuirea elementelor componente cu altele noi de acelasi tip pe o lungime cumulata propusa de minimum 2.560 m liniari de trecere…

- Coca-Cola HBC AG a fost desemnata cea mai sustenabila companie de bauturi din Europa si, pentru al 11-lea an consecutiv, se claseaza in top 3 jucatori din industria bauturilor la nivel global, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Rezultatul a fost prezentat in raportul anual global al S&P,…

- ​Grupul Volkswagen a avut anul trecut cele mai mici vânzari anuale din ultimul deceniu, cu un total de 8,9 milioane de automobile pe plan mondial, în scadere cu 400.000 fața de anul trecut. La marca Volkswagen vânzarile au scazut cu 8% pe plan mondial și cu 14% în China. Porsche…

- Impact Developer & Contractor, primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București (simbol bursier IMP), anunța derularea in perioada 04.01.2022 – 21.01.2022 a unei Majorari de Capital de pana la 245 milioane lei prin emiterea unui numar de pana la 350 milioane de actiuni, la pretul de…

- ” Compania romaneasca Color Smart Distribution, unic importator si distribuitor in Romania si Republica Moldova al Benjamin Moore si Novacolor, branduri premium de amenajari interioare si exterioare, va incheia anul 2021 cu o cifra de afaceri de 2,7 milioane de euro, cu 35% in plus fata de anul trecut”,…

- ABN Systems International, companie piata de accesorii telecom și produse Smart Home din România, care detine brandul de accesorii IT&C și produse Smart Home, Tellur, lanseaza o Oferta Publica Initiala pentru vânzarea a 7,73 milioane de actiuni, reprezentând un free float de 30%,…