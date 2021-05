Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a obținut o finanțare de 150 de milioane de euro pentru a realiza un Spital de Copii in Borhanci. ”Proiectul viitorului Spital pediatric monobloc din Cluj-Napoca va fi realizat și va beneficia de finanțare de

- “Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta prelungirea sesiunii de primire a cererilor de finantare pentru submasura 6.1 ‘Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri dedicata celor din diaspora, pana la data de 5 iulie 2021, ora 16.00. Alocarea financiara pentru aceasta sesiune continua…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare, a semnat recent alte 11 contracte de finantare, in valoare totala de 124 milioane lei, pentru a sprijini spitalele si centrele sociale in combaterea pandemiei SARS-CoV-2.…

- Impact Developer & Contractor (IMP), una dintre primele companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a listat la BVB o emisiune de obligatiuni in valoare de aproape 6,6 milioane euro, se arata in comunicat. „Piata de capital reprezinta in continuare axul central al strategiei de expansiune la…

- Obligațiunile in valoare de 6,6 milioane euro ale dezvoltatorului imobiliar Impact Developer & Contractor emise in decembrie 2020 au debutat la BVB, pe Piața Reglementata, sub simbolul bursier IMP26E. Radu Hanga, Președinte BVB: „Aceasta runda de finanțare derulata de Impact Developer & Contractor este…

- Consilierii locali PNL-USR mențin blocajul investițiilor aflate in derulare la nivelul Focșaniului. Ieri, in ședința Consiliului Local, nu au fost aprobate proiectele in forma inițiata de primarul Cristi Misaila prin care se asigura finanțarea investițiilor din municipiu. Un amendament depus de grupul…

- EximBank a emis o garanție in valoare de 3,1 milioane de euro, in cadrul programului guvernamental de susținere a companiilor mari, pentru RAAL Bistrița, producator de sisteme de racire local și unul dintre principalii exportatori romani, garanție care acopera 88,8% dintr-un credit acordat companiei.…

- Conducerea Universitatii Ovidius din Constanta (UOC) a transmis catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) propuneri de finantare pentru construirea spitalului clinic universitar si a unui centru regional de excelenta in digitalizare, inovare si transfer de tehnologie.