- Cu mai multe detalii vine trimisul special Realitatea PLUS la Ankara, Ana Maria Pacuraru. Sebastian Burduja il critica pe Dan Vilceanu, dupa bataia din Parlament: „Ma bucur ca nu mai este in PNL; A avut un comportament nedemn”

- Liderul chinez, Xi Jinping, ii ureaza astazi bun venit in China lui Vladimir Putin, cu ocazia celei de-a doua vizite a președintelui rus in mai puțin de un an. Intrevederea reprezinta cel mai recent semn al apropierii tot mai mari dintre Moscova și Beijin

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a anunțat ca vrea sa faca un pact cu suporterii inainte de barajul cu Csikszereda. Dinamo ii infrunta pe ciucani pe 20 mai, acasa, in turul barajului de menținere/promovare in Superliga. Returul are loc o saptamana la tarziu, la Miercurea Ciuc.…

- Mai mulți turisti, printre care și un britanic, au tras sperietura vieții lor, dupa ce, vineri, au dat nas in nas cu patru ursi pe traseul „300 de scari” din Slanic Moldova, a informat Inspectoratul Judetean de Jandarmi Bacau. Turistii s-au speriat si au sunat la 112, iar la fata locului a fost directionat…

- Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, a vorbit marți despre o intalnire pe care o va avea cu Gigi Becali, patronul FCSB-ului și Ioan Varga, acționarul CFR-ului. Cei trei vor ca doua reguli sa dispara din fotbalul romanesc din sezonul viitor. Conducatorul Craiovei are motive de bucurie dupa succesul…

- Romania - Irlanda de Nord. Cu doar 15 minute inainte de startul meciului, FRF a premiat pe gazon jucatorii naționalei din generațiile '84 și '94. FRF le-a oferit tricouri speciale foștilor jucatori ai naționalei. Au fost pe gazon fotbaliștii din generația '84, prima care a ajuns la EURO in istoria Romaniei,…

- Jose Mourinho, liber de contract, a fost in Arabia Saudita pentru a discuta o posibila revenire pe banca cu Yasser Al-Rumayyan, președintele Fondului Public de Investiții și al lui Newcastle. Mourinho a fost la Marele Premiu al Arabiei Saudite pentru a vedea cursa de Formula 1 caștigata de Max Verstappen.…

- Intalnire de gradul zero intre fratele Loredanei Chivu și fostul logodnic. Dupa ce a executat-o silit, din nou, pe fosta partenera, barbatul nu se lasa. Scandalul dintre fosta asistenta TV și cel care i-a fost alaturi o buna perioada de timp pare departe de a se termina.