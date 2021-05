Stiri pe aceeasi tema

- ​Vineri, la primele ore dupa miezul nopții, armata isareliana a transmis o declarație de presa potrivit careia ”forțele aeriene și terestre ale Israelului ataca Fâșia Gaza”. Declarația de presa era destul de vaga, noteaza Associated Press și a fost interpretata de unii ca fiind debutul…

- In cadrul convorbirii telefonice avute sambata, 15 mai, cu presedintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat asupra faptului ca evacuarea persoanelor din imobilul „in care se aflau tinte teroriste” a fost organizata inainte de raid, potrivit unui comunicat al biroului…

- Armata israeliana a declarat ca a utilizat circa 500 de proiectile lansate simultan de avioane si de artileria israeliene in cursul recentului sau atac asupra sistemului de tuneluri din Fasia Gaza, relateaza sambata DPA. Un ofiter de rang inalt a declarat sambata ca 160 de avioane de lupta de tipul…

- O cladire din Fașia Gaza in care aveau sedii agenția internaționala de presa Associated Press și televiziunea al-Jazeera a fost pusa la pamant, sambata, in urma unui raid al aviației israeliene. Inca nu se cunoaște bilanțul acestui atac, dar cu o ora inainte de raid, rezidenții din cladirea cu 11 etaje…

- Armata israeliana a distrus, sambata, un imobil de 13 etaje din orasul Gaza in care erau sediile unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera. Atacul a venit la aproape o oara dupa ce armata a ordonat oamenilor sa evacueze cladirea ce gazduia birouri…

- Cladirea din Gaza, in care se aflau birourile agenției Associated Press și ale Al Jazeera dar și apartamente private, a fost distrusa sambata, 15 mai, intr-un raid aerian al Israelului, relateaza BBC News. Din fericire, blocul fusese evacuat cu o ora iniante, insa, deocamdata, nu se știe daca exista…

- Armata israeliana a distrus, sambata, un imobil cu inaltimea de 12 etaje din orasul Gaza in care erau sediile unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera, afirma surse locale, potrivit Mediafax. Turnul Al-Jalaa din orasul Gaza s-a prabusit…

- Un bloc turn din Gaza unde se aflau sediile redacțiilor Associated Press și Al Jazeera s-a prabușit ca urmare atacurilor aeriene lansate de armata israeliana. Cladirea fusese evacuata înainte de lansarea atacului de sâmbata, proprietarii fiind avertizați din timp, relateaza Reuters și BBC.…