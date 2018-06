Stiri pe aceeasi tema

- Grupul financiar austriac Immofinanz, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Romania, a anuntat vanzarea a doua terenuri cu destinatie rezidentiala din nordul Bucurestiului catre compania antreprenorului belgian Didier Balcaen. Pe aceste loturi se va construi un proiect de locuinte de lux.

- Bucuresti, Sofia, Budapesta si Varsovia concureaza cu aproape orice orase principale din Europa Occidentala, desi disparitatile dintre orasele principale si secundare din tarile "cu venituri scazute" raman mult mai ridicate decat in orice alte parti ale Europei, se arata in studiul intitulat "Regandirea…

- Fara niciun film produs din momentul preluarii de catre un grup de investitori din Statele Unite ale Americii si Romania, in frunte cu Donald Kushner si Bobby Paunescu, Bucharest Film Studios, studioul cinematografic in care s-a scris in mare parte povestea filmului autohton, ar putea ramane din 8 mai…

- Brandul de fashion Stefanel, primul retailer international care a intrat pe piata locala in 1991, inregistreaza cele mai mari vanzari in magazinele stradale. Magazinul din Piata Romana reprezinta 25% din cifra totala de afaceri a retailerului, care a...

- Deși sunt considerați o specialitate romaneasca, micii sunt disputați de Romania, Bulgaria, Grecia, Serbia și Turcia. Povestea micului pe care romanii il servesc de 1 mai iși are originile undeva in secolul XIX-lea, in Balcani. Mititeii sau micii reprezinta o specialitate disputata de mai multe popoare,…

- Grupul austriac Schweighofer, cel mai mare procesator de lemn din Romania, aflat in ultima perioada sub presiune dupa ce mai multe retele de bricolaj au anuntat ca nu mai cumpara produse ale sale, a facut public, luni, ca vinde subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri,…

- Prima suburbie verde din Romania va fi construita in zona de nord a Bucurestiului, de catre Alesonor. Dezvoltatorul imobiliar urmeaza sa investeasca aproximativ 100 milioane euro pentru proiectul de anvergura.

- Ikea vrea sa deschida al treilea magazin din Romania la iesire din Timisoara, pe un teren care a fost deja cumparat, reprezentantii retailerului de mobila si decoratiuni informand Primaria comunei Dumbravita ca vor sa realizeze si un sens giratoriu in zona, transmite corespondentul MEDIAFAX.…