- Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania, analizeaza o posibila vanzare a diviziei sale din Polonia, Eurobank, care se confrunta cu o intensificare a presiunilor din partea...

- In ultimii ani mulți medici din Romania au plecat la munca peste hotare. Pentru a-i motiva sa ramana acasa sa munceasca, recent primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a anunțat ca va achizitiona 500 de locuințe pentru cadrele medicale.Cand ar putea fi inițiat un astfel de program și in Republica…

- Grupul britanic Vodafone a confirmat ca va prelua rețelele de cablu ale Liberty Global din mai multe țari europene, inclusiv Romania. Practic, Vodafone va prelua operatorul UPC Romania și tranzacția include operațiunile Liberty Global din patru țari și este in valoare de 23 miliarde dolari. Informația…

- Grupul austriac Schweighofer, cel mai mare procesator de lemn din Romania, aflat in ultima perioada sub presiune dupa ce mai multe retele de bricolaj au anuntat ca nu mai cumpara produse ale sale, a facut public, luni, ca vinde subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri,…

- Dezvoltatorul imobiliar israelian HAGAG Development Europe a cumparat in acest an doua proprietati situate pe una dintre arterele centrale ale Bucurestiului - Victoriei 109 (fostul sediu Petrom) si Victoriei 139, precum si a unui teren de peste 3 hectare situat in apropierea padurii Pipera, in urma…