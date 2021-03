Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a prezentat miercuri o reforma a sistemului de azil care prevede sa nu se mai acorde aceleasi drepturi persoanelor care au intrat in tara in mod legal sau ilegal, o masura promisa in urma Brexit-ului si considerata ''inumana'' de Crucea Rosie, relateaza AFP.…

- Guvernul britanic isi prezinta luni noile planuri din domeniul apararii, promitand sa consolideze "apararea intereselor britanice in mai multe sectoare si in intreaga lume", informeaza AFP. Prezentarea acestor planuri are loc la aproape o saptamana dupa decizia Regatului Unit de a creste plafonul arsenalului…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a lansat doua proceduri pentru incalcarea acordului de Brexit de catre Regatul Unit, dupa anuntarea de catre Londra a unei amanari unilaterale a anumitor controale vamale in Irlanda de Nord, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Guvernul britanic a anuntat pe…

- Marea Britanie va crește impozutul pe profit platit de companii dupa aproape jumatate de secol, acesta urmand sa fie majorat la 25% de la 19% incepand cu 2023, anunța BBC, potrivit Agerpres. Cancelarul Rishi Sunak a declarat ca este „corect și necesar” ca firmele sa contribuie la redresarea economica.…

- Disensiunile intre Uniunea Europeana si Marea Britanie s-au intensificat din cauza procedurilor de tranzit intre provincia britanica Irlanda de Nord si restul Marii Britanii, iar Bruxellesul ameninta Guvernul...

- Marea Britanie va crește i​mpozutul pe profit platit de companii dupa aproape jumatate de secol, acesta urmând sa fie majorat la 25% de la 19% începând cu 2023, anunța BBC. Cancelarul Rishi Sunak a declarat ca este „corect și necesar” ca firmele sa contribuie la…

- Prim-ministrul Irlandei de Nord Arlene Foster l-a acuzat miercuri pe vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic ca "nu este serios" in incercarea de a rezolva dificultatile comerciale post-Brexit cu provincia britanica, relateaza joi Reuters, potrivit AGERPRES. Foster, sefa Partidului…

- Guvernul britanic nu a confirmat datele si a aratat ca perturbarea traficului la granita a fost minim de cand Marea Britanie a iesit definitiv din Uniunea Europeana. De la inceputul acestui an, companiile si firmele de transport au fost nevoite sa se adapteze la noile reglementari comerciale, inclusiv…