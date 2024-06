Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Beregoi și Cristian Porcari, doi dintre cei mai influenți artiști tineri ai momentului, deschid sezonul verii cu o colaborare de senzație. Cu un background asemanator, dupa ce au cucerit publicul din Republica Moldova, cei doi iși continua aventura și in piața muzicala din Romania. Piesa „Vecinii…

- Cu cea mai noua piesa a lui Theo Rose, intri direct in atmosfera unei petreceri in care muzica rasuna, iar tu te poți mișca in voie! Cu energia specifica molipsitoare, artista este cea care da startul unei nopți albe de neuitat datorita vocii impecabile și a increderii cu care striga ,,Haide”! Piesa…

- “Cure For Lonely” este piesa electronica electrizanta ce a reieșit din colaborarea dintre VAMERO și Jost, care servește drept un remediu vibrant pentru singuratate. Cu batai pulsante și ritmuri contagioase, melodia captureaza esența evadarii prin muzica. Imbinand magistral melodii complexe cu linii…

- Florian Rus și Sabrina Stoica de la Superstar au venit miercuri dimineața la Virgin Radio Breakfast ca sa-și lanseze noua colaborare, „Daca ne ranim”. Matinalii Giulia și Andrei au vrut mai intai sa știe cum s-au scris versurile și cum a aparut linia melodica. Lucrul intr-o tabara de creație organizata…

- Doua embleme ale industriei muzicale, Dan Balan și Irina Rimes, colaboreaza pentru prima data și lanseaza oficial piesa ,,Ultima noapte”. Debutul colaborarii lor a avut loc la concertul Sufrageria Irinei de la Sala Palatului, unde Dan Balan a fost invitatul surpriza al serii. Piesa a cucerit publicul…

- Christian Eberhard, producatorul din spatele multor hituri internaționale, iși unește forțele cu talentatul vocalist irlandez WudHouse pentru prima lor colaborare – „Burnin’ Up”, o piesa care sigur aprinde dorința de petrecere. Cu ritmuri fresh și linii melodice recognoscibile, acest duo dinamic este…

- „Feelings Back”, cea mai noua piesa a Oliviei Addams este o balada plina de suflet care rezoneaza cu oricine a simțit vreodata ca trebuie sa-și recupereze timpul și dragostea pe care le-a oferit cuiva. Cu un instrumental lejer și versuri sincere, piesa surprinde nostalgiile dulci-acrișoare ale rememorarii…

- Paulina continua seria de lansari a pieselor extrase de pe albumul „Te iubesc, te urasc”, cu melodia „Metamorfoza”. Piesa este o creație inovatoare cu elemente pop, electro și direcții experimentale, in stilul care a consacrat-o pe Paulina. Artista face o calatorie sonora și emoționanta prin lumea transformarii…