- Bogdan Balanișcu este candidatul susținut de PSD la primaria din Iași. De altfel, de ani buni este in razboi total cu actualul edil, Mihai Chirica. Insa cei mai aprigi adversari au fost candva si colegi de afis in campanie electorala. In Campania din 2016, Balanișcu aparea pe afișe in spatele lui Mihai…

- Calin Dobra, fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis, a vorbit la PRESSALERT LIVE despre motivul pentru care a ales sa candideze la functia de primar al Lugojului, proiectele pe care le vrea implementate pentru revitalizarea celui de-al doilea municipiu din judet, dar si despre problemele actualei…

- Langa noi: Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost trimis in judecata de DIICOT in dosarul „Veranda” Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost trimis in judecata de DIICOT in dosarul “Veranda”, in legatura cu emiterea ilegala a unor autorizatii de construire, beneficiar fiind omul…

- Primarul municipiului Bistrița, Ioan Turc, anunța ca a semnat pentru proiectarea și execuția lucrarilor de reconfigurare a parcarii de pe strada C.R. Vivu care deservește blocurile 1, 2, 4 și 8, unde vor exista 144 de locuri de parcare la sol. Potrivit edilului, acest amplasament nu era potrivit pentru…

- Primarul municipiului Iași a vorbit, marți, intr-o conferința de presa, despre campania electorala. Mai exact, despre ceea ce s-ar putea numi „scheleții din dulapuri”, de care s-ar putea folosi adversarii sai politici, in campania electorala. Intrebat ce fel de campanie se așteapta sa fie și mai ales…

- Primarul Pavel Octavian din comuna Recea, gospodar fara pereche, conduce cu succes acțiunea de primavara pentru imbunatațirea infrastructurii locale Astazi, 5 aprilie 2024, primarul Pavel Octavian din localitatea Recea a demonstrat inca o data angajamentul sau pentru comunitate prin implicarea directa…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat in cadrul Conferintei Judetene a PSD Iasi ca a venit momentul ca o echipa tanara sa vina la conducerea Primariei si a Consiliului Judetean, el precizand ca Bogdan Balaniscu si Bogdan Cojocaru o sa ii bata pe Mihai Chirica si Costel Alexe de ”o sa le sara tabla…

- Primarul de Suceava, Ion Lungu, a precizat ca va candida din nou pentru un mandat de primar, apreciind ca el este cel mai potrivit sa finalizeze proiectele a caror implementare este inceputa in municipiul reședința de județ "Pun suflet in proiectele primariei și am accesat dorința de a mai ...