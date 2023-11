Stiri pe aceeasi tema

- Premier Restaurants Romania, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s in Romania, a deschis cel de-al 100-lea restaurant din țara, situat in Drobeta -Turnu Severin Sute de persoane s-au adunat pentru a vedea restaurantul, primul de acest fel din oraș. La aproximativ 1,5 milioane de euro s-a ridicat…

- Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii, a discutat, vineri, cu Alin Ușeriu și Marcel Iureș despre proiectul #ViaTransalvanica – “Drumul care Unește” și care reinvie 2000 de ani de istorie romaneasca. La discuție au participat și premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, Ministrul Economiei și Turismului, Dl.…

- Politistii din judetul Mehedinti au fost sesizati ca dintr-o masina au iesit aproximativ 10 persoane care apoi s-au indreptat spre o padure. Agentii au aflat, dupa ce au depistat persoanele, ca sunt migranti, au intrat in Romania din Bulgaria si vor sa ajunga in Germania. Ulterior, politistii au depistat…

- O interpelare parlamentara a scos in evidența haosul incredibil care domnește, cu binecuvantarea Ministerului Finanțelor, in zona jocurilor de noroc din țara noastra. Scandalul declanșat recent de faptul ca Senatul a aprobat proiectul de lege care scoate din orașe salile de jocuri de noroc este departe…

- Mircea Geoana, adjunctul secretarului general al NATO, a afirmat, la deschiderea anului universitar, ca a intalnit peste tot in lume romani bine calificati din punct de vedere profesional, subliniind, in acest context, ca sunt scoli si dascali buni in Romania.

- Un microbuz inmatriculat in Romania a intrat, duminica dimineata, in vehiculul din fata sa pe un bulevard din Budapesta. Soferul a fugit de la locul accidentului. In microbuz se aflau 23 de imigranti ilegali. Noua dintre acestia au fost raniti, dintre care unul grav, informeaza News.ro. Microbuzul se…

- Cinci localitați din Romania - Biertan (Sibiu), Eibenthal (Mehedinți), Polovragi (Gorj), Gura Siriului (Buzau) și Ciocanești (Suceava) - se afla in cursa din acest an pentru „Cel mai frumos sat din lume“, competiție inițiata de Organizația Mondiala a Turismului.

- La aproape un an de la lansarea oficiala, „Via Transilvanica”, un proiect al asociației Tașuleasa Social supranumit „drumul care unește”, este un traseu de 1.400 de kilometri care strabate Romania de la Putna la Drobeta Turnu-Severin, putand fi parcurs la pas, cu bicicleta sau calare prin șapte regiuni…