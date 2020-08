Stiri pe aceeasi tema

- Olanda impune teste COVID pentru cei care vin in țara din zone de risc și ajung pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Autoritațile olandeze anunța și ca aduna datele de contact ale persoanelor care vin din zonele de risc.

- Au fost confirmate 12 cazuri noi de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 7 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, de la inceputul pandemiei in județ, sunt inregistrate 807 de imbolnaviri. Localitațile din care provin cazurile noi (7 august):…

- Romania a fost inclusa pe lista rosie de autoritatile din Cehia. Cetatenii care vin din tara noastra vor trebui, de luni, sa isi notifice prezenta pe teritoriul Cehiei si sa faca testul Covid pe cheltuiala proprie, daca autoritatea de sanatate publica nu dispun alte masuri de carantina, informeaza Ministerul…

- Ziarul Unirea OFICIAL| Doar 4 INFECTARI in județul Alba la 729 teste, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, miercuri, 29 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 4 cazuri de…

- Au fost confirmate 9 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 27 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județ, a ajuns la 698. De asemenea, 469 de persoane au fost declarate vindecate.…

- Au fost confirmate 10 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 24 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județ, a ajuns la 653. In județ sunt 171 de CAZURI ACTIVE. De asemenea…

- Romania a fost inclusa pe lista galbena, conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile ungare, cetatenii romani care calatoresc in Ungaria fiind testati obligatoriu la punctul de trecere a frontierei, pentru infectia cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe...

- Ziarul Unirea „Lista roșie” a activitaților care ne pot imbolnavi de COVID-19: Lacașurile de cult, mijloacele de transport in comun, restaurantele, cele mai periculoase locuri pentru transmiterea coronavirusului „Lista roșie” a activitaților care ne pot imbolnavi de COVID-19: Lacașurile de cult, mijloacele…