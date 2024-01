Îmbătrânirea populaţiei Chinei pune în pericol trecerea la un nou model de dezvoltare economică O rata scazuta record a natalitatii in 2023 si un val de decese cauzate de COVID-19 au dus la un al doilea an consecutiv de scadere a populatiei, accelerand ingrijorarile legate de scaderea demografica a Chinei. Grupuri mari din cei 1,4 miliarde de oameni care traiesc in a doua cea mai mare economie a lumii vor iesi din forta de munca activa si din perioada de varf din viata lor pentru consum, amplificand dezechilibrele structurale pe care factorii de decizie au promis sa le abordeze. Ponderea consumului gospodariilor in productia economica din China este deja una dintre cele mai scazute din lume,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

