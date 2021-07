Dupa inca un Campionat European care noua, microbiștilor romani, ne-a sporit frustrarile generate de incapacitatea mai multor generații de „tricolori” de a se califica la competițiile importante, incercam sa ne resuscitam speranțele odata cu un nou inceput. Așa ca revenind la… ale noastre (echipe), pe iarba de acasa, intr-un prim tur preliminar din Liga Campionilor, […] The post Imbalsamarea unui tricou proslavit first appeared on Ziarul National .