Stiri pe aceeasi tema

- Elevul de la Liceul Tehnologic "Capitan Nicolae Plesoianu" din Ramnicu Valcea care a amenintat o profesoara a fost retinut. El este acuzat de comitetera infractiunii de amenintare, au precizat politistii din Valcea care instrumenteaza acest caz. Tanarul va fi prezentat instantei de judecata cu propunere…

- Scene revoltatoare, filmate intr-o sala de clasa din Ramnicu Valcea! Un elev de liceu a fost filmat cu telefonul mobil, in timp ce o ameninta cu bataia pe profesoara. Inregistrarea a fost postata pe YouTube si a starnit indignarea oamenilor.

- Elevul din Ramnicu-Valcea, filmat de un coleg in timp ce ii cere socoteala unei profesoare pentru o nota primita, vorbindu-i urat, amenințand-o și lovind cu pumnul in catedra, a fost reținut, vineri, de polițiști, dupa audieri, pentru savarșirea infracțiunii de amenințare.Reprezentanții Poliției…

- UPDATE 15:41: Elevul care a amenintat profesoara a fost retinut pentru 24 de ore. Un elev al Liceului Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu, din Ramnicu Valcea, a facut publica o inregistrare in care se aude cum iși amenința cu bataia profesoara, dupa ...

- Sebastian Rosca, sau Sebi, cum ii spun colegii, este numele elevului care a ajuns sa dea cu subsemnatul la poliție, dupa ce, nemultumit de o nota primita, a amenintat-o pe una dintre profesoarele de la Liceul Tehnologic „Capitan Nicolae Plesoianu” din Ramnicu Valcea, acolo unde el invata.(CITEȘTE ȘI: PRIMELE…

- Sebastian Rosca, sau Sebi, cum ii spun colegii, este numele elevului care a ajuns sa dea cu subsemnatul la poliție, dupa ce, nemultumit de o nota primita, a amenintat-o pe una dintre profesoarele de la Liceul Tehnologic „Capitan Nicolae Plesoianu” din Ramnicu Valcea, acolo unde el invata. Sebi Rosca…

- Politistii din Valcea s-au autosesizat si fac cercetari in cazul unui elev care ameninta o profesoara, incidentul fiind filmat. Fapta a avut loc, joi, in timpul unei ore de curs de la clasa a XI-a la Liceul Tehnologic "Capitan Nicolae Plesoianu" din Ramnicu Valcea, iar pe filmarea postata pe Facebook…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, elev in clasa a XI-a la Liceul Tehnologic ”Capitan Nicolae Plesoianu” din Ramnicu Valcea, este cercetat penal pentru amenintare, dupa ce in spatiul public a aparut o filmare in care ii cere unei profesoare sa justifice o nota pe care i-a acordat-o si ii spune acesteia:…