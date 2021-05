Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele eruptii de violenta in Gaza au creat spectrul unui nou razboi intre Israel si palestinieni si au atras, din nou, atentia comunitatii internationale asupra fasiei inguste de pamant in care traiesc izolati de restul lumii aproape 2 milioane de oameni, scrie Ziarul Financiar. Fasia Gaza…

- ■ Etgart Bitel a locuit in Piatra Neamt pana in 1990, dupa care a plecat in Israel ■ locuieste in orasul Ashdod, aproape de Fasia Gaza ■ a relateaza despre cosmarul cotidian generat de tirurile cu bombe trase de Hamas ■ Lui Etgard Bitel, un cunoscut scriitor, traducator si ziarist roman in varsta de…

- Papa Francisc a facut, in timpul traditionalului mesaj duminical, un nou apel la pace in Orientul Mijlociu, in condițiile in care aproape 200 de persoane, printre care si zeci de copii, au cazut victime atacurilor dintre Fasia Gaza si Israel.

- Vicepresedintele Comisiei Europene Margaritis Schinas s-a declarat vineri "extrem de preocupat" de manifestatiile si actele de antisemitism din UE si le-a cerut statelor membre sa dea dovada de "vigilenta", relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Sunt profund preocupat de recentele atacuri asupra…

- Tarile musulmane trebuie sa adopte o pozitie unita si clara cu privire la conflictul dintre Israel si miscarea Hamas din Fasia Gaza, a sustinut joi vicepresedintele turc Fuat Oktay, care a criticat puterile mondiale pentru simpla condamnare a violentelor, fara insa a lua

- Tarile musulmane trebuie sa adopte o pozitie unita si clara cu privire la conflictul dintre Israel si miscarea Hamas din Fasia Gaza, a sustinut joi vicepresedintele turc Fuat Oktay, care a criticat puterile mondiale pentru simpla condamnare a violentelor, fara insa a lua

- Militanti palestinieni din Fasia Gaza au lansat un obuz antitanc spre un autoturism din Israel. O persoana a fost ucisa, iar alte trei au fost ranite, una fiind in stare grava, informeaza cotidianul Times of Israel.

- Situatia se agraveaza in Orientul Mijlociu dupa o ploaie de rachete lansate din Fasia Gaza spre Israel. Majoritatea proiectilelor au fost distruse de scutul antiracheta Iron Dome, dar unele au provocat victime si pagube materiale.