Stiri pe aceeasi tema

- Tragediile sunt intalnite la tot pasul in zonele afectate de cutremurele devastatoare din Turcia și Siria. Sky News a difuzat imagini cu un tata care sapa cu mainile goale prin moloz pentru a-și scoate fetița de sub daramaturi, langa Alep.

- Imagini dramatice au fost surprinse dupa cutremurul de 7,8 grade produs luni dimineata in Turcia si Siria si care arata cladiri ce se prabusesc in totalitate. Multe inregistrari video au fost publicate pe retelele sociale.

- Apar mai multe imagini cu clipele in care Turcia a fost cutremurata a doua oara. Luni, 6 februarie, la ora pranzului, a urmat cea mai mare mișcare seismica, la peste 10 ore de la seismul din zorii zilei.O scena terifianta a avut loc in marele oraș Matalya din Anatolia, unde mai multe echipe de salvare…

- Imagini dramatice din Siria, cu un salvator care alearga in brațe cu un copil mic scos de sub daramaturi au fost facute publice. Intre timp, in Turcia, oamenii povestesc ca sapa de ore in șir cu mainile goale cautand supraviețuitori sub cladirile prabușite in urma cutremurului, relateaza digi24.ro .

- Trei ani s a implinit de curand de cand a fost demarata oficial spectaculoasa lucrare de restaurare, consolidare si modernizare a Cazinoului din Constanta. Trei ani in care, pentru trecatorul ce admira Cazinoul mergand la pas pe langa el, in ton cu valurile Marii Negre ce mangaie bland sau furios, in…

- Imagini dramatice surprind momentul in care o escadrila de avioane de vanatoare rusesti a hartuit o nava de razboi a Marinei britanice intr-o manevra amenintatoare. Trioul de bombardiere - inclusiv cel putin doua avioane de lupta SU-24 - a putut fi vazut cum se indreapta spre HMS Queen Elizabeth in…

- In perioada urmatoare, romanii ar trebui sa renunțe la varianta clasica de contor in detrimentul celei inteligente, pentru care vor trebuie sa suporte costurile de montare. Specialiștii spun ca un astfel de dispozitiv este mult mai eficient fața de varianta pe care mulți romani o au.

- In total, 52 de cetațeni straini din Turcia, Iraq și Siria au fost descoperiți, marți, de polițiștii de frontiera de la Nadlac și Nadlac II, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița, informeaza Politia de Frontiera Romana. Migranții, toți barbați, se ascundeau in doua TIR-uri, unul condus de un…