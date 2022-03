Imagini VIDEO de la locul prăbușirii elicopterului PUMA, trimis în căutarea MIG-ului dispărut - 8 morți MApN a anunțat ca exista șapte victime și nu cinci cum s-a banuit inițial. Ulterior, a fost confirmat și decesul pilotului MIG-21. Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a transmis condoleanțe familiilor celor cinci militari.Inițial, un avion de lupta MIG 21 Lancer a disparut de pe radar in jurul orei 19:50. Un elicopter cu șapte oameni la bord a fost trimis in cautarea sa, dupa aproximativ o jumatate de ora, dar și acesta a pierdut legatura radio cu turnul de control și a disparut de pe radar in jurul orei 20.44. Pilotul raportase condiții de vreme nefavorabila și primise ordin sa se intoarca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

