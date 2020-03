Imagini uimitoare, sâmbătă noapte, pe cerul României. Zeci de lumini mai strălucioare decât stelele Un adevarat tren stralucitor de sateliți ai companiei Starlight a fost vizibil, sambata noapte, deasupra Romaniei, dupa cum arata o inregistrare video cu subiectul „lumini ciudate pe cer”. Unele dintre comentarii le semneleaza in zona Timișoarei, fara ca autorul filmarii sa o fi localizat cu exactitate. Inca din primavara trecuta, SpaceX a lansat pe orbita The post Imagini uimitoare, sambata noapte, pe cerul Romaniei. Zeci de lumini mai stralucioare decat stelele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

