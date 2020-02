Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna violenta a dat peste cap traficul aerian și maritim din nordul Europei. Ministerul roman de Externe a emis o avertizare de calatorie in Marea Britanie din cauza fenomenului meteorologic Ciara, iar compania Tarom a anulat doua zboruri, spre și de la Londra.

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Norvegia ca meteorologii au emis avertizari cod roșu și portocaliu de vreme severa pentru mai multe regiuni. Vantul va depași 75 de km/h, iar ninsorile sunt puternice.

- Romania, a doua cea mai dinamica piața auto din UE in 2019, dupa Lituania. La ce cota de piața a ajuns Dacia in Europa Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 1,2% in 2019 comparativ…

- Iranul a atentionat marti Berlinul, Londra si Parisul impotriva "consecintelor" deciziei lor de a declansa procesul de reglementare a diferendelor prevazut prin acordul international asupra programului nuclear iranian din 2015, informeaza AFP si EFE potrivit Agerpres. "Desigur, daca europenii (...)…

- Zone intinse din Italia și Franța sunt acoperite de ape - avertizeaza Ministerul roman de Externe, intr-o alerta de calatorie emisa pentru cele doua țari. E cod roșu de precipitații intense și vant in zona centrala a regiunii italiene Liguria.

- Ninsorile și vremea rea fac ravagii in mai multe țari din Europa, iar Ministerul de Externe ii atentioneaza pe romanii care calatoresc in Portugalia si Croatia ca este cod rosu de furtuni de-a lungul zonelor de coasta. Franța, Spania sunt printre cele mai afectate de nameți, iar Anglia se pregatește…

- Guvernul Marii Britanii a condamnat atacurile cu rachete lansate din teritoriul palestinian Fasia Gaza spre Israel si a indemnat ambele parti sa inceteze violentele, relateaza site-ul Ynetnews.com, potrivit Mediafax."Marea Britanie condamna lansarea rachetelor spre civili. Orice atac care…