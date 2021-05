Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al ministerului finanțelor și un fost prezentator de știri au fost împușcați mortal în Kandahar, au transmis joi oficialii afgani citați de Reuters. Atacurile s-au înmulțit în ultimele luni, pe fondul operațiunii de retragere a trupelor americane, principalele ținte…

- Barbatul de 49 de ani din judetul Mures, care este detinatorul legal al armei cu care un copil si-a ucis accidental fratele, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. ”In continuarea cercetarilor, instanta de judecata a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile, a barbatului, de 49 de ani, din…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti în ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, în contextul în care armata americana a început retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP,…

- Rishi Sunak, ministrul britanic de Finante, a cerut luni Bancii Angliei sa analizeze oportunitatea lansarii unei monede digitale sustinuta de banca centrala, numita Britcoin, cu scopul de a contracara problemele implicate de criptomonede precum bitcoin, transmite Reuters, citata de News.ro . Noua moneda…

- Fortele de securitate din Myanmar au deschis focul vineri si au ucis opt persoane in timpul unei confruntari care a avut loc in orasul Aungban (centru) cu opozanti ai puciului militar din 1 februarie, a relatat portalul de stiri Myanmar Now, citat de Reuters, potrivit AGERPRES. Sapte oameni…

- „In aceasta dupa-masa, trei dintre colegele noastre, tinere cu varste intre 17 si 20 de ani, au fost impuscate mortal de barbati inarmati in orasul Jalalabad”, a declarat pentru AFP Zalmai Latifi, director al postului Enekaas TV.„Ele lucrau cu noi de peste doi ani (...) Suntem cu totii socati”, a spus…

- Luca Attanasio, 43 de ani, ambasadorul Italiei in RD Congo, fostul Zair, a fost ucis, luni, 22 ianuarie, in timpul unui atac asupra convoiului Națiunilor Unite cu care calatorea, la Goma, in estul tarii, in timpul unei tentative esuate de rapire, informeaza Euronews.Potrivit Ministerul de Externe de…

- Noua Zeelanda a anuntat miercuri ca isi va retrage ultimii militari din Afganistan pana in luna mai, incheind astfel cea mai indelungata desfasurare de personal militar in afara tarii care a durat doua decenii, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Sefa guvernului neozeelandez Jacinda Ardern…