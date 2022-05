Stiri pe aceeasi tema

- Scene tulburatoare au avut loc intr-un cimitir din Prahova, unde mai mulți barbați au dansat pe manele cu scheletul unei femei. Mai mulți barbați din comuna Ciorani care au deshumat trupul unei femei din cimitirul localitații, au gasit de cuviința sa se distreze pe ritmuri de manele și chiar sa mimeze…

- El a inceput sa loveasca la intamplare mașinile din trafic și nici macar o ambulanța nu a scapat de furia tanarului.Distrugerile provocate de barbat au fost intrerupte dupa ce un șofer, cel mai probabil enervat peste masura de actul de vandalism, a coborat din mașina și l-a pus la pamant pe acesta.Ulterior,…

- Imagini de-a dreptul cutremuratoare au fost surprinse intr-o sala de sport. Un tanar a fost filmat in timp ce s-a apropiat de un alt barbat și i-a dat in cap cu un disc de 20 de kilograme. Ulterior, barbatul a povestit ca totul a fost un accident, scuzandu-se, insa oamenii legii nu au putut trece cu…

- Decalajul real al salariului mediu intre femei și barbați este de 23% in Romania, nu de 3,3%, cat arata statisticile. Domeniul bancar inregistreaza cea mai mare diferența in ceea ce privește salariul de baza, arata un studiu PwC Romania.

- De mai bine de o saptamana, Vama Isaccea a devenit un furnicar. Zilnic sute de persoane din Ucraina trec frontiera in Romania in incercarea de a scapa de razboiul din tara lor. Femei cu copii in brate fug din calea razboiului fara sa aiba o tinta precisa, decat aceea de a si vedea copiii linistiti.…