Imaginile cu incidentul au fost publicate pe Twitter. In imaginile publicate pe rețeaua sociala, Bolsonaro apare purtand masca sanitara, in aer liber, in timp ce incearca sa hraneasca pasarea.

Mai mult, Bolsonaro a fost amenințat ca va fi dat in judecata de catre jurnaliști pentru ca și-a dat jos masca sanitara și nu a pastrat distanța sociala la conferința de presa in care a anunțat ca a fost testat pozitiv.

13 07 2020 O presidente Jair Bolsonaro e bicado por uma ema enquanto alimentava os animais, no Palacio da Alvorada, durante seu isolamento apos ser diagnosticado com Covid…