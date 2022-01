Imagini revoltătoare! Băiat de 12 ani, lovit de tată cu pumnii în față. Mama a filmat agresiunea O noua filmare șocanta a aparut in spațiul public, cu un tata ce-și lovește in mod repetat cu pumnul in fața baiatul de 12 ani, dupa ce joaca celor doi degenereaza. Barbatul, din Iași, are acum dosar penal, iar mama și copilul, incadrați in grad de handicap, au fost preluați de DGASPC. In filmarea de jumatate de minut, facuta de mama, se vede cum tatal iși ține copilul pe genunchi și cei doi se joaca. La un moment dat, baiatul iși mușca parintele de fața. Barbatul se enerveaza, ii da doi pumni in fața copilului, ii prinde o mana și ii sucește degetele, apoi ii da iar pumni in fața și il injura.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

