Imagini rare cu regele Mihai și tatăl său, Carol al II-lea, la schi, în anii ’30 In urma cu cațiva ani, Centrul Național al Cinematografiei și al Arhivei Naționale de Filme a scos la lumina un documentar numit ”Iernile de altadata ale Regelui Mihai”, filmat in perioada 1930-1932, in care Regele Mihai invața secretele schiatului, sub observația tatalui sau, Carol al II-lea, un sportiv de iarna experimentat. Imaginile, filmate in timpul vacantelor in Sinaia, dar și in Elvetia, il infațișeaza pe copilul moștenitor de la primele contacte cu schiurile, pana la transformarea acestuia intr-un adolescent ce stapanește cu eleganța schiurile pe partiile de schi din Elveția. Documentarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2022, unul plin de provocari la nivel național și regional, coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR-minoritați a demonstrat ca este o construcție care poate trece peste dispute politice, atunci cand interesul general o cere, arata Paul Stanescu, secretarul general al PSD intr-un comunicat. „Am reușit…

- Vacanța de sarbatori este la final, iar zecile de mii de romani s-au incolonat pe „drumul așteptarii” – DN1. In Comarnic și Bușteni se așteapta in coloana. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe DN 1 Ploiesti –…

- Dupa lucrarile de modernizare Școala Gimnaziala ”George Enescu” va avea piscina și incalzire in pardoseala. Pana la acest moment lucrarile au fost finalizate in proporție de 70%. Unitatea de invațamant care va dispune de o piscina, o sala de sport la etaj, lift și incalzire in pardoseala se afla in…

- Cristian Timiș, fiul patronului fabricii de mezeluri Cris-Tim, a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc in forma continuata și deținere fara drept de droguri de mare risc pentru consum propriu in forma continuata. Fiul lui Radu Timis, patronul fabricii de mezeluri…

- Traficul a ramas de coșmar și astazi pe drumul din București catre Valea Prahovei și Brașov. La fel și in punctele de trecere a frontierei, unde s-au format cozi de kilometri de tiruri care așteapta sa iasa din țara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se inregistreaza…

- Un cetațean englez cu o ținuta cel puțin surprinzatoare a fost oprit de salvamontiștii din drumul spre varful Omu, de unde intenționa sa coboare la catelul Peleș, din Sinaia, relateaza Observatorul Prahovean , citand Salvamont Bușteni. N-ar fi fost nicio problema, susțin salvamontiștii, doar ca individul…

- Primele doze de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Anunțul a fost facut de Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit Ministrului Sanatații, vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele…

- Vremea se racește simțitor, sambata. Vor fi ploi, exceptand zona de munte, in special la altitudini mari, unde vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 3 și 16 grade. Sambata, vremea va deveni rece in nord și nord-est, in timp ce, in restul teritoriului, in marea…