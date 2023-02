Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu este un tata devotat și a fost surprins de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro in astfel de ipostaze alaturi de partenera sa și de fiica lor. Ei au mers intr-un parc, unde au petrecut momente frumoase in familie.

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 București au pus in executare 7 de mandate de percheziție domiciliara si 8 mandate de aducere a unor ultrași cercetați pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice in timpul ciocnirilor violente de la meciul Dinamo-CSA…

- Denis Ștefan a fost surprins la cumparaturi intr-un mall din Capitala și a facut un gest rușinos in public. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro au toate imaginile cu tot ceea ce a facut actorul.

- Alina Pușcaș a fost vazuta de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro intr-un mall din Capitala. Aceasta nu a mers singura, ci insoțita de una dintre prietenele sale și au petrecut timp impreuna, alegand mai multe obiecte pe care le-au achiziționat.

- Avem imagini de senzație cu Florin Dumitrescu și familia lui, pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare. Iata cine sunt cele mai dragi ființe din viața juratului de la Chefi la cuțite, dar și unde și-a…

- Florin Stamin a fost surprins alaturi de iubita in ipostaze tandre. Cei doi nu s-au ferit de ochii lumii și au aratat cat de indragostiți sunt. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro i-au surprins pe cei doi chiar in magazinul in care lucreaza aceasta.

- Tzanca Uraganu s-a laudat zilele trecute cu noua shaormerie deschisa in București, dar imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro arata ca afacerea a intampinat probleme deja. Shoarmeria manelistului a fost inchisa, dar ar fi vorba despre o problema temporara, potrivit anunțului facut de patron.

- Cunoscuta drept una dintre cele mai senzaționale prezențe din showbiz-ul romanesc, Bianca Dragușanu s-a aflat, de curand, in vizorul camerelor de filmat. PAPARAZZII SpyNews.ro au filmat-o pe vedeta noastra intr-o ipostaza de-a dreptul unica. Cu toate ca nu pare adepata cumparaturilor, blondina s-a aflat,…