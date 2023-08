Imagini inedite surprinse de telescopul Hubble Telescopul spațial Hubble a surprins o imagine inedita cu momentul in care o atmosfera unei planete explodeaza din cauza impulsurilor energetice generate de o stea care trece pe linga ea. Este o schimbare dramatica fața de ultima data cind Hubble a verificat sistemul planetar și nu a vazut nimic in neregula, relateaza CNN. Steaua pitica roșie, numita AU Microscopii sau AU Mic, este situata in a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

