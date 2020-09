Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 28 septembrie, scoala din orasul Murgeni a fost scena unor evenimente de-a dreptul ireale, dupa ce mai multi elevi au fugit acasa alertandu-si parintii ca la „la scoala se face vaccin anti-COVID”.

- Haosul din școala din Murgeni, județul Vaslui, a inceput dupa ce un elev a chiulit de la ore și a fost surprins de parinți. Ca sa scape basma curata, copilul le-a spus acestora ca in școala se fac teste COVID, dar și vaccinuri. Revoltați, parinții s-au adunat la școala ca sa ceara explicații.…

- DE FRICA VACCINULUI… Panica si haos la scoala din Murgeni acolo unde mai multi elevi si parinti au raspandit zvonul ca in unitatea de invatamant copiii sunt vaccinati si testati pentru COVID. Totul a pornit dupa ce un elev a chiulit de la scoala si a fost surprins de parinti. Pentru a scapa basma curata,…

- Odata cu inceperea noului an scolar, psihologii si consilierii scolari din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) Vaslui au initiat un amplu proiect prin care ofera sprijin in vederea reacomodarii la specificul noului an scolar impus de contextul pandemic.

- British Scool din Timisoara a inceput noul an scolar tinand cont de regulile institutiilor de invatamant internationale privind siguranta elevilor si a cadrelor didactice in contextul restrictiilor determinate de pandemia de coronavirus.

- Municipalitatea a alocat bani pentru ca elevii sa beneficieze de transport gratuit din localitatea de domiciliu la cea unde invața. A inceput școala așa ca mijloacele de transport sunt ticsite. Pe langa gratuitatea calatoriei se ofera la pachet și posibilitatea de a se infecta cu noul coronavirus. Dupa…

- Pentru a se putea respecta normele de igiena și distanțare sociala, astazi, 14 septembrie, școlile de la Cluj au chemat elevii în ture. Chiar daca în incinta unitaților de învațamânt elevii au respectat distanțarea sociala, nu putem spune…

- In mulțimea de intrebari și probleme despre inceperea școlilor, premierul Ludovic Orban vine cu precizari și spune ca elevii vor merge la școala pe 14 septembrie, pentru ca dreptul la educație trebuie respectat, scrie stirileprotv.ro. Exista insa posibilitatea ca in anumite județe școala sa inceapa…