Imagini incredibile în Constanța. Partidă de cărți aproape de sediul poliției La o partida de carți cu prieteni, chiar langa sediul PolițieiJudețului Constanța, așa și-au petrecut timpul mai mulți barbați din oraș. Cei trei barbați din Constanța și-au pregatit atent seara de joc, au scos la strada o masa improvizata, mai multe scaune și pachetul de carți. Culmea locul de distracție se afla doar la cațiva metri de sediul Poliției Județului Constanța, potrivit Reporter Neptun Tv. Cei patru barbați au stat acolo ore bune fara sa fie deranjați de cineva. Un vecin i-a fotografiat și a urcat pozele pe internet și au devenit virale. Poliția inca nu a intervenit in acest caz. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

