- Un musical inspirat de viața și muzica starului reggae Bob Marley, "Get Up, Stand Up!", va fi pus in scena la Londra, anul viitor, arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica artistului in playlistul zilei.Spectacolul "Get Up, Stand Up!" va avea premiera la Lyric Theatre din Londra,…

- Adolescentii au descoperit sobolanul in momentul in care au intrat in clasa.Animalul s-a ascuns langa o banca, iar elevii s-au speriat in momentul in care acesta a inceput sa fuga prin clasa. Scena a fost filmata de unul dintre elevi.„Impinge banca, ba, ba, ba, ha, ha ha, au, unde-i ma? A fugit”, se…

- Mari artiști ai scenei romanești, precum Maia Morgenstern, Carmen Tanase, Adriana Trandafir, Virginia Rogin etc.,vor juca in spectacolul „Gaițele", pe scena suceveana. Spectacolul se va juca, in premiera, pe 1 martie 2020, incepand cu ora 19:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor ...

- Cantareata si actrita Demi Lovato a anuntat marti ca va sustine un recital la editia de anul acesta a premiilor Grammy, care se va desfasura pe 26 ianuarie la Los Angeles, in prima sa reprezentatie live dupa supradoza din 2018 in care era sa-si piarda viata, relateaza EFE. Ea va imparti…

- Loredana, concert Agurida XX, 11 aprilie 2020, ora 19:30, Sala Palatului, Bucuresti Loredana, regina incontestabila a muzicii pop, revine pe scena Salii Palatului, in 2020, cu un nou concert eveniment – Agurida 20. Un concept vizionar, unitar, memorabil, AGURIDA 20 se anunta a fi o productie grandioasa;…

- Enigmele legate de Șinca Veche au reaparut in prim-plan, dupa triplul asasinat din Brașov. Locul insa este cu adevarat plin de mistere, și atrage in continuare nu doar cautatorii de comori care, pe vremuri, au scormonit inclusiv sub pereții locașului de cult. Situat in frumoasa Țara a Fagarasului,…

- Mai mulți medici rezidenți au fost umiliți chiar de coordonatoarea lor, acompaniata și de șefa de secție de la Spitalul Clinic de Urgența „Sfantul Ioan” din Capitala. Tinerii medici au protestat pentru ca nu au fost lasați sa semneze in „condica de rezidențiat” la sfarșitul zilei de munca. Scena a fost…

- Rusul Evgeni Plushenko, 37 de ani, a participat in weekend la spectacolul King of Ice, dar totul s-a transformat intr-un dezastru. Evenimentul a fost programat in Sala Polivalenta din Cluj, pentru sambata seara, ora 19:30, dar din cauza unor probleme cu gheața, spectacolul a fost mutat duminica, la…