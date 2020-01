Stiri pe aceeasi tema

- „Imagini in premiera cu autobuzele hybrid care vor circula in București! Interior și exterior”, scrie primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, pe Facebook, unde a publicat și doua fotografii cu un autobuz hibrid Mercedes-Benz Citaro Hybrid, parte din contractul de 50 de milioane de euro, scrie…

- In weekend-ul 11-12 februarie are loc prima licitație cu prețuri descrescatoare. Cu suport organizatoric Artmark și sub brandul Hanul cu Tei, se pune in vanzare stocul de arta romaneasca, de arta europeana și de bijuterie al unei galerii cunoscute din București. Data de 11 aduce o licitație dezvelita…

- Deputatul USR Nicușor Dan, posibil candidat la Primaria Capitalei la alegerile locale, a transmis marți ca actualul edil general, Gabriela Firea (PSD), care va candida pentru un nou mandat, promoveaza o idee lansata de el, anume autobuzele sa poata circula pe linia de tramvai dar ca tocmai gardurile…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis luni ca municipalitatea are incluse in programul de reducere a riscului seismic peste 200 de cladiri.„Imagini inainte si dupa! Cum am gasit cladiri din oras, cum le-am consolidat si reabilitat. Lucrarile de consolidare realizate de Primaria Capitalei,…

- Primarul general al Capitalei a declarat, luni, ca dorește modificarea Codului Rutier, astfel incat autobuzele STB din București sa poata circula pe liniile de tramvai, pentru fluidizarea traficului. Gabriela Firea a declarat, luni, in cadrul unui comandament organizat la Primaria Capitalei pentru fluidizarea…

- Este ultima solutie propusa de Primaria Capitalei, intr-un oras sufocat de trafic in fiecare zi. Legea care ar putea schimba Codul Rutier se afla deja in dezbatere in Parlament. Pana atunci, autoritatile monteaza zeci de camere de filmat inteligente in intersectii, prin care semafoarele sa-si schimbe…

- Transplanturi simultane de plaman și ficat, la Spitalul Sfanta Maria Chirurgii Spitalului Clinic Sfanta Maria, din Capitala, au inregistrat o noua premiera medicala naționala. De data aceasta, este vorba despre intervenții chirurgicale extrem de complexe realizate pentru prima data intr-un spital atat…

- Autobuzele Otokar din București vor fi secondate de tramvaie turcești. Primaria Capitalei a anunțat caștigatorul licitației pentru contractul de aproximtiv 180 de milioane de euro, firma turceasca de autobuze. Astra Vagoane Arad a fost invinsa „la mustața” la punctaj și va face contestație. Clubferoviar.ro…