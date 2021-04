In spațiul public au aparut imagini impresionante din timpul ceremoniei de sfintire a bucatelor cu ocazia Pastelui Catolic. La Miercurea Ciuc oamenii au celebrat Paștele in condiții speciale, cu respectarea normelor sanitare de protecție. Paștele Catolic sarbatorit in Miercurea Ciuc (sursa: Facebook / Magyarorszag Fokonzulatusa Kolozsvar) Daca in alti ani ceremonialul se desfasura doar pe platoul din fata Palatului Administrativ din Miercurea Ciuc, autoritatile au decis, in acest an, sa extinda zona, pentru pastrarea distantei fizice, scrie Agerpres . Circulatia a fost blocata pe doua bulevarde…